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12 августа, 20:11

"Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

фото ЗакС политика "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

Представители ряда российских законодательных собраний поддержали вынужденно покинувшую Белоруссию кандидатку в президенты Светлану Тихановскую, признав за ней победу на прошедших 9 августа выборах главы государства.

Парламентарии настаивают, что весь электоральный процесс был изначально нелегитимным, а последовавшие за этим протесты, с особой жестокостью разгоняемые местными силовиками, являют собой репрессии.

"Силовые структуры Беларуси публично проявляют чудовищную жестокость, вызывая в памяти ассоциации с самыми мрачными временами ХХ века, в том числе происходившими на территории Беларуси зверствами оккупантов в период Второй мировой войны. Политический строй Республики Беларусь с 10 августа 2020 года можно определить как фашистскую диктатуру. Поддержка этой диктатуры в любой форме аморальна и безнравственна", - приводит выдержку из коллективного обращения депутатов региональных ЗакСов петербургский парламентарий Максим Резник у себя на странице "ВКонтакте".

В свою очередь российский глава Владимир Путин, уверены подписанты, поддержав Александра Лукашенко, поддержал тем самым откровенную узурпацию власти и произвол силовиков, что для управленца как такового - недопустимо.

"Мы видим прямую политическую проекцию варварских событий в Беларуси в 2020 году на предстоящие в России в 2021 году парламентские и 2024 году президентские выборы", - полагают депутаты.

Резюмируя обращение, парламентарии потребовали свободы для всех задержанных участников протестов, которых они считают политическими заключенными, и отмены результатов выборов в республике.

Под заявлением оставили свои подписи петербуржцы Максим Резник и Борис Вишневский, депутаты Мосгордумы  Евгений Бунимович, Дарья Беседина, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Михаил Тимонов; депутаты ЗакСа Карелии Иван Гусев, Эмилия Слабунова, члены Псковского областного Собрания депутатов Артур Гайдук, Лев Шлосберг, а также депутат Астраханской областной Думы Дмитрий Ануфриев.

Белорусы уже четвертый день подряд выходят на мирный протест против действующей власти. Силовики ведут себя агрессивно, применяя по отношению как к демонстрантам, так и случайным прохожим спецсредства и жестокие силовые приёмы. Сегодня жители союзной республики решили провести протест в форме блокировки дорог: автомобилисты, которым также "перепадает" со стороны ОМОНа, поддерживают участников акции гудками клаксонов.


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