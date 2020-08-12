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12 августа, 20:35

Павловский Дом ветеранов войны наказали за искажение статистики больных пневмонией

фото ЗакС политика Павловский Дом ветеранов войны наказали за искажение статистики больных пневмонией

Пушкинский райсуд Петербурга решил наказать рублем павловский Дом ветеранов войны и труда №1 за то, что руководство медучреждения корректировало статистику по больным пневмонией, а также не обеспечивало своих работников необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

Медучреждение привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора изучили работу Дома ветеранов в июне. Согласно их заключению, в помещениях не проводили заключительную дезинфекцию после госпитализации больных с пневмониями и коронавирусом. Кроме того, в журнале учета не числились пятеро граждан с пневмонией. При постановке окончательного диагноза им не провели лабораторные и инструментальные исследования для определения возбудителя, вызвавшего заболевание.

Более того, работавшие с зараженными медики не были обеспечены должным количеством СИЗ.

На суде обвиняемая стороная частично признала вину. В итоге учреждению назначили 100 тысяч рублей штрафа.

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