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12 августа, 20:56

Столичную активистку оштрафовали за пикет в поддержку Юлии Цветковой

фото ЗакС политика Столичную активистку оштрафовали за пикет в поддержку Юлии Цветковой

Хамовнический райсуд Москвы счёл, что местная активиста Яна Фёдорова нарушила правила участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовал её на 15 тысяч рублей за участие в пикете в поддержку амурской ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, информирует "Апология протеста"

Адвокат девушки известил о намерении обжаловать решение.

Акция солидарности с Цветковой прошла в столице 27 июня. Во время мероприятия несколько человек были задержаны.

Саму Цветкову, напомним, ранее оштрафовали на 75 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений из-за её "чрезмерно откровенных" рисунков.

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