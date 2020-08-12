Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

В среду, 12 августа, с 19-00 возобновилась акция противников режима Александра Лукашенко у отделения посольства Республики Беларусь в Петербурге. В ней приняли участие несколько депутатов муниципальных советов города: Василий Кунин из МО "Малая Охта" ("Яблоко"), Светлана Уткина из "Финляндского округа" (самовыдвиженка) и замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов (Партия Роста).

Кроме того, цветы у стихийного мемориала рядом со входом в посольство возложил депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. По оценке Кондрашова, всего в акции принимает участие до 200 человек.

Ранее несколько депутатов региональных парламентов России выпустили заявление с требованием отменить итоги президентских выборов в соседней республике и отпустить всех задержанных во время уличных акций протеста. За последние три дня, согласно официальным данным МВД Беларуси, в стране задержали порядка 6000 человек, вышедших протестовать против официальных результатов президентских выборов и милицейского насилия.

Проживающие в Петербурге белорусы приняли решение ежедневно выходить к отделению посольства своей страны после того как в воскресенье, 2 августа, более 1200 из них не успели проголосовать на петербургском избирательном участке. В понедельник, вторник и среду их акции начинались с 19-00. Помимо белорусов, в них принимали участие россияне, солидарные с противниками режима Лукашенко.

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