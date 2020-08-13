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9:13

"ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

фото ЗакС политика "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

Медицинские работники и волонтеры, помогающие в травмпунктах гражданам Белоруссии, пострадавшим в ходе протестов, жалуются на жестокое отношение силовиков, информируют "Медиазона" и Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем".

"ОМОН бьет медработников: я лично вчера получила по бокам за то, что из багажника выдавала препараты. Нас избили, троих человек забрали, они числятся пропавшими без вести", - поделилась своей историей организатор волонтерского сообщества Дарина.

Уже не первый медик сообщает о том, что имеется негласный указ начальства для скорых, согласно которому нельзя принимать вызовы от протестующих. 

Ранее, напомним, в Telegram-канале NEXTA, следящим за акциями, были опубликованы видео о том, как на вызовы к демонстрантам в каретах скорой вместо врачей приезжали "люди в черном".

Уже пятый день подряд белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Александр Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко - Светлана Тихановская - под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

По отношению к мирным демонстрантам применяется грубая сила, их разгоняют сильнейшим травматическим оружием.

Примечательно, но ЦИК Белоруссии до сих пор официально не предъявил результаты выборов.

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