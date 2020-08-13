Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

Петербургские водители маршруток опасаются работать из-за пассажиров, пренебрегающих "антивирусными" правилами, известил директор по организации перевозок "Питеравто" Роман Юренев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"На выходе из пандемии всё-таки столкнулись с проблемой нехватки [водителей], потому что часть водителей боится выходить на линию из-за того, что не все пассажиры соблюдают масочный режим", - поделился Юренев.

В связи с озвученным выше Юренев попросил пассажиров быть внимательнее к правилам Роспотребнадзора и надевать при входе в салон общественного транспорта как маски, так и перчатки, поскольку это важно для водителей.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Петербурге официально зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев заражения, погибли более 2 тысяч человек.