18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:36

Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

фото ЗакС политика Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

Петербургские водители маршруток опасаются работать из-за пассажиров, пренебрегающих "антивирусными" правилами, известил директор по организации перевозок "Питеравто" Роман Юренев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"На выходе из пандемии всё-таки столкнулись с проблемой нехватки [водителей], потому что часть водителей боится выходить на линию из-за того, что не все пассажиры соблюдают масочный режим", - поделился Юренев.

В связи с озвученным выше Юренев попросил пассажиров быть внимательнее к правилам Роспотребнадзора и надевать при входе в салон общественного транспорта как маски, так и перчатки, поскольку это важно для водителей.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Петербурге официально зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев заражения, погибли более 2 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:45 Коронавирус выявили у ещё 5057 россиян: плюс 160 - в Петербурге

12 августа, 20:35 Павловский Дом ветеранов войны наказали за искажение статистики больных пневмонией

12 августа, 17:10 ВОЗ возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19

12 августа, 13:49 Российскую вакцину от коронавируса выпустят в течение двух недель

12 августа, 10:51 Число зараженных коронавирусом в России превысило 900 тысяч человек

11 августа, 20:46 Смертность в Петербурге за июль установила десятилетний рекорд

11 августа, 19:35 Глава МО "Гавань" Вавилина пожаловалась в прокуратуру на вице-губернатора Эргашева

11 августа, 18:18 В школах и детсадах Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией к 1 сентября

11 августа, 12:42 Глава МИД Германии привезёт новое оборудование для Госпиталя ветеранов войн

11 августа, 11:45 Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

10:45 Коронавирус выявили у ещё 5057 россиян: плюс 160 - в Петербурге

10:45 Муниципал: Горизбирком передал мандаты шести новым депутатам МО "Новоизмайловское"

10:30 "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

10:01 Защита журналиста Френкеля обжаловала его штрафы за инцидент на избирательном участке

9:36 Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

12 августа, 20:56 Столичную активистку оштрафовали за пикет в поддержку Юлии Цветковой

12 августа, 20:35 Павловский Дом ветеранов войны наказали за искажение статистики больных пневмонией

12 августа, 20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

12 августа, 19:49 СМИ: Замглавы Колпинского района задержали по подозрению в получении взятки

12 августа, 19:45 Петербургских сотрудников Госстройнадзора заподозрили в получении 8 млн взятки

12 августа, 19:11 СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru