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10:01

Защита журналиста Френкеля обжаловала его штрафы за инцидент на избирательном участке

фото ЗакС политика Защита журналиста Френкеля обжаловала его штрафы за инцидент на избирательном участке

Адвокат Ольга Карачева обжаловала решение суда о привлечении к административной ответственности журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, которого на избирательном участке покалечили правоохранители, делится "Интерфакс".

"Решение Дзержинского районного суда обжаловано. О дате судебного заседания станет известно позднее", - уточнила Карачева.

На участок №2191 Френкель прибыл в шестой день голосования, узнав о продолжающемся конфликте между несколькими членами комиссии и председателем УИК Валентиной Ландышко, которая скрывала от своих коллег урны для придомового голосования и даже не сообщала им, где это голосование проходило. 

Полицейские пытались увести Френкеля с участка по просьбе Ландышко. После того, как корреспондент начал снимать их лица на телефон, они заломили ему руки за спину, сломав плечевую кость. Тем же вечером журналиста прооперировали.

Позже Френкель обратился в Следственный комитет, однако уголовное дело по его жалобе так и не возбудили. При этом самого корреспондента по решению Дзержинского районного суда оштрафовали на 2500 рублей за неповиновение требованиям полиции и вмешательство в работу избиркома.

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