"Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к Александру Лукашенко, призывая его, не потеряв лицо, уйти в ближайшее время в отставку.

"Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: „Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти", - поделилась Алексиевич в разговоре с белорусской службой "Радио Свобода".

Писательница поблагодарила белорусов за участие в протестах и осудила жестокость силовиков.

"Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, - мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер", - полагает литературный деятель.

Днём ранее, напомним, против Лукашенко выступил народный артист Советского Союза, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков, отказавшийся от почетного ордена, который тот ему когда-то вручил.

Уже пятый день подряд белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Александр Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко - Светлана Тихановская - под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

По отношению к мирным демонстрантам применяется грубая сила, их разгоняют сильнейшим травматическим оружием.

Примечательно, но ЦИК Белоруссии до сих пор официально не предъявил результаты выборов.

Фото из архива Светланы Алексиевич