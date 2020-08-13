Коронавирус выявили у ещё 5057 россиян: плюс 160 - в Петербурге

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была обнаружена у ещё 5057 россиян, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день с начала пандемии официально известно о 907 758 заболевших.

Зарегистрировано ещё 124 летальных исхода, всего инфекция унесли жизни 15 384 человек.

Выздоровевших за сутки стало на 6098 граждан больше, всего с начала эпидемии излечились 716 396 заразившихся.

В Петербурге COVID-19 выявлен у ещё 160 местных жителей (всего - 33 525), вылечились 96 инфицированных (всего - 24 354), умерли 15 пациентов (всего - 2203).