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11:10

Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

фото ЗакС политика Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, беседуя с "Известиями", сообщил, что по имеющейся у него информации, на локальные протесты, на которые он сам не ходит и не собирается, "слетелись" граждане, "паразитирующие" на протестах: как результат - в толпе митингующих начали появляться флаги Белоруссии.

"Но дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается", - негодует управленец.

Сам Дегтярёв на протесты не пойдет, поскольку имеет высокий государственный чин, поэтому в его случае посещение митингов недозволительно.

При этом, несмотря на неприятие хабаровчан, "жириновец" чувствует себя "отлично".

"Мифы, что народ требует моей отставки, конечно, меня уже утомили. Где, кто? Есть действительно люди, которые хотят перемен, которым я не нравлюсь. Но я не пряник, чтобы нравиться. Есть и другие, которые с приездом неместного руководителя надеются на улучшение. Поэтому мнения разные, но я не боюсь никого", - резюмировал Дегтярёв.

Хабаровчане выходят на улицы ежедневно, начиная с 11 июля - тогда под арест отправили экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах 15-летней давности.

Акцию, прошедшую 8 августа, посетили почти 3 тысячи человек.

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