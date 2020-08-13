18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:22

NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

фото ЗакС политика NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

Сотни работников одного из крупнейших белорусских заводов БелАЗ объявили протестную забастовку, требуя свободы для арестованных демонстрантов и прекращения зверств силовиков, информирует Telegram-канал NEXTA

Кроме того, сообщается также о забастовке на предприятиях ООО "Терразит" и Гродно-Азот. Требования у сотрудников идентичные.

Следует отметить, что информации о стачках на БелАЗе появлялась и ранее, однако руководство завода её опровергало.

"Руководство на совещании с трудовым коллективом: представители каждого из цехов на совещании с дирекцией предприятия и администрацией города. Проходит у нас на заводе", - уведомили "Медиазону" в пресс-службе БелАЗа.

Поддержать протесты песней вышли и музыканты Белгосфилармонии.

Пятый день подряд белорусы выходят на улицы, выражая недовольство прошедшими в стране выборами президента, на которых победил Александр Лукашенко. Тысячи людей находятся в переполненных СИЗО. Силовики жестоко разгоняют демонстрации и избивают протестующих.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:55 "Яблоко" потребовало наказать причастных к подавлению протестов в Беларуси

14:25 Мэр белорусского Жодино вышел к протестующим и пообещал убрать ОМОН с улиц

13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

10:30 "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

12 августа, 20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:18 Замглавы Колпинского района Жукова арестовали до октября по делу о взятке

17:59 Чиновник комитета по тарифам отчитался о 62,5 млн рублей дохода

17:55 ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

17:34 Муниципал: Суд по роспуску местного совета Литейного округа отложили до сентября

17:31 Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя в годовщину его гибели

17:10 Неизвестные избили бывшего координатора избирательной кампании штаба Навального в Петербурге

17:05 13-летняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 млн рублей

16:40 Экс-глава "Метростроя" Александров будет курировать строительство метро в "Стройтрансгазе"

15:55 "Яблоко" потребовало наказать причастных к подавлению протестов в Беларуси

15:29 Генпрокурор Краснов задекларировал доход в 4,9 млн рублей

15:23 Муниципал: Депутат МО "Светлановское" от КПРФ: Демократы постоянно политизируют совет

14:50 В Петербурге впервые за 12 лет снесли хрущёвку в рамках программы реновации

14:25 Мэр белорусского Жодино вышел к протестующим и пообещал убрать ОМОН с улиц

13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru