NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

Сотни работников одного из крупнейших белорусских заводов БелАЗ объявили протестную забастовку, требуя свободы для арестованных демонстрантов и прекращения зверств силовиков, информирует Telegram-канал NEXTA.

Кроме того, сообщается также о забастовке на предприятиях ООО "Терразит" и Гродно-Азот. Требования у сотрудников идентичные.

Следует отметить, что информации о стачках на БелАЗе появлялась и ранее, однако руководство завода её опровергало.

"Руководство на совещании с трудовым коллективом: представители каждого из цехов на совещании с дирекцией предприятия и администрацией города. Проходит у нас на заводе", - уведомили "Медиазону" в пресс-службе БелАЗа.

Поддержать протесты песней вышли и музыканты Белгосфилармонии.

Пятый день подряд белорусы выходят на улицы, выражая недовольство прошедшими в стране выборами президента, на которых победил Александр Лукашенко. Тысячи людей находятся в переполненных СИЗО. Силовики жестоко разгоняют демонстрации и избивают протестующих.