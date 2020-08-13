Чувашский "навальнист" стал фигурантом дела о "нежелательной организации" за репост текста "Открытой России"

Прокуратура Новочебоксарска возбудила административное дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией" (ст. 20.33 КоАП) в отношении волонтера местного штаба Алексея Навального Вадима Обухова за репост текста со страницы "Открытой России" во "ВКонтакте", поделился с "МБХ медиа" правозащитник Юрий Сидоров.

Согласно протоколу, в ноябре 2017 года Обухов скопировал себе на страницу запись, где содержалась информация о деле координатора ОР в Чувашии Дмитрия Семенова по той же ст. 20.33 КоАП.

"Вадим Обухов выдвинулся в Новочебоксарске кандидатом от „Яблока", после этого сразу его начали дергать в прокуратуру без повестки, без всего, с угрозами. Я так понял, что это по материалам проверки ФСБ - они его страницу заскринили. Он волонтер штаба Навального, видимо чего-то перепугались. Его сегодня снимают с регистрации, придрались к каким-то вещам, будем обжаловать", - заключил Сидоров.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В "Открытой России" подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. На сегодняшний день движение официально прекратило своё существование.