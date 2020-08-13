Петербуржцы обеспокоены вырубкой деревьев под парковку в Приморском районе

Жителей Приморского района волнует вырубка деревьев вблизи храма святой Евгении на Парашютной улице: они полагают, что происходящее незаконно и попросили власти остановить процесс.

По информации Piter.TV, забор и таблица с планом работ появились на месте ещё месяц назад.

"Мы посмотрели по карте РГИС, что земля имеет сельскохозяйственное назначение, то есть здесь невозможна стройка коммерческой автостоянки", - поделился проживающий неподалёку от места событий Никита Брагин.

Более того, обитатели ЖК "Шуваловский", расположенного в непосредственной близости к стройке, сетуют на нехватку зеленых зон в районе.

В свою очередь заказчик уверяет, что работы согласованы с комитетом по градостроительству и архитектуре и администрацией района.

В разговоре с "Петербургским дневником" чиновники сообщили, что вырубка вполне легитимна. Участком владеют физические лице, а в его границах формирование участков для строительства гаражей и размещение открытых автостоянок.

"С целью временного, до начала строительства, использования территории собственник участка разработал проект благоустройства с целью организации открытой автостоянки. По указанному проекту благоустройства выдано положительное заключение Комитета по градостроительству и архитектуре", - известили в пресс-службе администрации Приморского района.