Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

Неустановленные личности с оружием в руках не дают выйти сотрудникам минского офиса "Яндекса", информируют ТАСС и The Bell.
В разговоре с "Медузой" представители "Яндекса" данные сведения подтвердили. "Выясняем детали", - пояснили в компании.
The Bell пишет, что в заблокированном офисе находятся несколько сотрудников.
Ранее в Минске в течение нескольких дней не работал интернет: власти страны заявляли, что причиной тому кибер-атаки из-за рубежа.
Новость дополняется.
Ранее в Минске начались забастовки на крупных градообразующих предприятиях - к примеру, на БелАЗе.
Пятый день подряд белорусы выходят на улицы, выражая недовольство прошедшими в стране выборами президента, на которых победил Александр Лукашенко. Тысячи людей находятся в переполненных СИЗО. Силовики жестоко разгоняют демонстрации и избивают протестующих.