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13:30

"Не желаем участвовать в этом свинарнике": Группа депутатов покинула заседание совета МО "Светлановское"

фото ЗакС политика "Не желаем участвовать в этом свинарнике": Группа депутатов покинула заседание совета МО "Светлановское"

С состоявшегося вечером 12 августа заседания муниципального совета МО "Светлановское" демонстративно ушли шесть депутатов: самовыдвиженцы Юрий Мазурик, Мария Воюцкая, Евгений Демьянов, представительница "Яблока" Софья Тимец, депутат от "Справедливой России" Андрей Роганков и избранный от КПРФ член движения "За новый социализм" Константин Сотонин.

Демарш состоялся после того как большинство депутатов от КПРФ проголосовали солидарно с главой муниципалитета Яниной Евстафьевой по вопросу о начислении премий, хотя раньше подписывались под обращениями за ее отставку. Перед уходом депутат Мазурик заявил, что он и его коллеги не хотят поддерживать "коррупционные решения". 

- Мы в знак протеста против такой двуличной позиции вынуждены только покинуть совет сейчас. Просто не желаем участвовать в этом свинарнике, - добавил мундеп.

Мазурик рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании рассматривали протест прокуратуры Выборгского района, которая посчитала недостаточно конкретными формулировки решения совета о принципах премирования муниципальных служащих МО "Светлановское", в том числе главы и замглавы. Протест был вынесен еще в феврале, а на рассмотрение депутатов внесен в августе. К этому времени глава муниципалитета подготовила поправку к старому решению совета, которая не устроила оппозиционных депутатов. Они сочли, что Евстафьева составила поправку так, чтобы получать максимально возможные надбавки.

- Евстафьева хотела, чтобы мы решением совета закрепили за ней право максимальные тарифы начислять постоянно. Все время по всем параметрам - только верхнюю планку, - рассказал ЗАКС.Ру Мазурик. 

Он также планировал внести на рассмотрение муниципалов проект решения, по которому размер премий для руководителя муниципалитета и его заместителю определяет не сам глава МО, а весь местный совет. Однако большинство депутатов проголосовало за предложение Евстафьевой.

- Еще до утра вчерашнего дня (12 августа - ЗАКС.Ру), - уверяет Мазурик, - коммунисты говорили, что они против коррупционности и что они за предложенный мной проект. В три часа их собрали в райкоме партии. Собрались, вернулись и голосовали солидарно с Евстафьевой. 

Напомним, Евстафьева шла на выборы самовыдвиженкой при поддержке проекта "Умное голосование". Однако позже, уже став депутатом, вступила в переговоры с администрацией Выборгского района и была рекомендована на должность главы. Это произошло после того, как большинство членов совета дали понять, что не хотят переизбирать на эту должность единоросса Анатолия Кораблева, руководившего "Светлановским" в прошлом созыве. Позже Кораблев сдал свой мандат.

Избрание Евстафьевой на должность главы стало возможным благодаря голосам депутатов от КПРФ, получивших в совете 7 из 20 мест. Позже, наряду с другими депутатами, они подписались под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой инициировать отставку главы. Члены совета упрекали Евстафьеву в нецелевом расходовании бюджетных средств, в частности, 218 тысяч рублей из муниципальной казны, которые ушли на покупку фотоаппарата.


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