Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

15:23

Депутат МО "Светлановское" от КПРФ: Демократы постоянно политизируют совет

фото ЗакС политика Депутат МО "Светлановское" от КПРФ: Демократы постоянно политизируют совет

Муниципальный депутат МО "Светлановское" от КПРФ Владимир Ерешкин прокомментировал ЗАКС.Ру уход группы оппозиционных мундепов с состоявшегося накануне заседания местного совета.

Три самовыдвиженца, а также по одному депутату от "Яблока", "Справедливой России" и движения "За новый социализм" (формально два их члены представляют в совете КПРФ) удалились, обвинив депутатов от КПРФ в том, что те голосуют в интересах главы муниципалитета Янины Евстафьевой. Демарш произошел после принятия решения, связанного с денежными компенсациями сотрудникам МО, которое подготовила Евстафьева.

Ерешкин заявил, что никаких договоренностей с главой муниципалитета у депутатов от компартии не было. По его словам, каждый из них голосует согласно своему личному мнению.

- Решение о денежном содержании депутатов, работающих на постоянной основе, должно было быть приведено в соответствии с действующим законодательством - прокуратура прислала об этому представление. Почему я голосовал "за"? Потому что я не хочу, чтобы представительный орган в суде краснел перед прокуратурой, - отметил мундеп.

По его словам, депутаты-демократы постоянно политизируют работу муниципального совета.

- Муниципальный совет не занимается политикой. Только вопросы местного значения. Зачем они (демократы - ЗАКС.Ру) это делают? Вот в чем вопрос, - добавил коммунист.

Ерешкин подтвердил, что он и еще несколько депутатов перед заседанием муниципального совета встречались в райкоме КПРФ, но не стал говорить, обсуждались ли на этой встрече вопросы из повестки предстоящего заседания. По словам мундепа-самовыдвиженца Юрия Мазурика, за несколько часов до посещения райкома, представители КПРФ говорили ему, что поддерживают его, альтернативный евстафьевскому проект решения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:18 Замглавы Колпинского района Жукова арестовали до октября по делу о взятке

17:59 Чиновник комитета по тарифам отчитался о 62,5 млн рублей дохода

17:55 ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

17:34 Муниципал: Суд по роспуску местного совета Литейного округа отложили до сентября

17:31 Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя в годовщину его гибели

17:10 Неизвестные избили бывшего координатора избирательной кампании штаба Навального в Петербурге

17:05 13-летняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 млн рублей

16:40 Экс-глава "Метростроя" Александров будет курировать строительство метро в "Стройтрансгазе"

15:55 "Яблоко" потребовало наказать причастных к подавлению протестов в Беларуси

15:29 Генпрокурор Краснов задекларировал доход в 4,9 млн рублей

15:23 Муниципал: Депутат МО "Светлановское" от КПРФ: Демократы постоянно политизируют совет

14:50 В Петербурге впервые за 12 лет снесли хрущёвку в рамках программы реновации

14:25 Мэр белорусского Жодино вышел к протестующим и пообещал убрать ОМОН с улиц

13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru