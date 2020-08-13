Депутат МО "Светлановское" от КПРФ: Демократы постоянно политизируют совет

Муниципальный депутат МО "Светлановское" от КПРФ Владимир Ерешкин прокомментировал ЗАКС.Ру уход группы оппозиционных мундепов с состоявшегося накануне заседания местного совета.

Три самовыдвиженца, а также по одному депутату от "Яблока", "Справедливой России" и движения "За новый социализм" (формально два их члены представляют в совете КПРФ) удалились, обвинив депутатов от КПРФ в том, что те голосуют в интересах главы муниципалитета Янины Евстафьевой. Демарш произошел после принятия решения, связанного с денежными компенсациями сотрудникам МО, которое подготовила Евстафьева.

Ерешкин заявил, что никаких договоренностей с главой муниципалитета у депутатов от компартии не было. По его словам, каждый из них голосует согласно своему личному мнению.

- Решение о денежном содержании депутатов, работающих на постоянной основе, должно было быть приведено в соответствии с действующим законодательством - прокуратура прислала об этому представление. Почему я голосовал "за"? Потому что я не хочу, чтобы представительный орган в суде краснел перед прокуратурой, - отметил мундеп.

По его словам, депутаты-демократы постоянно политизируют работу муниципального совета.

- Муниципальный совет не занимается политикой. Только вопросы местного значения. Зачем они (демократы - ЗАКС.Ру) это делают? Вот в чем вопрос, - добавил коммунист.

Ерешкин подтвердил, что он и еще несколько депутатов перед заседанием муниципального совета встречались в райкоме КПРФ, но не стал говорить, обсуждались ли на этой встрече вопросы из повестки предстоящего заседания. По словам мундепа-самовыдвиженца Юрия Мазурика, за несколько часов до посещения райкома, представители КПРФ говорили ему, что поддерживают его, альтернативный евстафьевскому проект решения.