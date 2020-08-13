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15:29

Генпрокурор Краснов задекларировал доход в 4,9 млн рублей

фото ЗакС политика Генпрокурор Краснов задекларировал доход в 4,9 млн рублей

Генпрокурор России Игорь Краснов задекларировал доход за 2019 год в 4,9 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры.

В собственности Краснова, согласно документу, есть ½ доли квартиры площадью 124,3 кв. м., вторая половина принадлежит несовершеннолетнему сыну генпрокурора. В пользовании перечислены дача в 213,3 кв. м. и квартира в 66,7 кв.м.

Краснов вступил в должность генпрокурора в январе 2020 года, до этого он был замглавы Следственного комитета. В 2018 году его задекларированный доход составил 4,5 млн рублей.

В мае выяснилось, что Росреестр засекретил информацию о принадлежащей Краснову недвижимости.

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