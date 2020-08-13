Экс-глава "Метростроя" Александров будет курировать строительство метро в "Стройтрансгазе"

Бывший глава "Метростроя" Вадим Александров стал советником гендиректора АО "Стройтрансгаз", сообщили представители компании.

На новом месте работы Александров будет курировать строительство метрополитена в Петербурге. Компания ставит своей целью "открыто выйти на рынок метростроения" в Петербурге, "сохранив профессиональный коллектив" "Метростроя" и "обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций".

Александров руководил "Метростроем" 24 года, до 2017-го, затем его место занял сын, Николай Александров. Последний в конце 2019 года был арестован по делу о хищении, сейчас он под домашним арестом. Компанию вместо него возглавил бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

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