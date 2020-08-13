18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:52

СК завершил расследование дела Михаила Абызова

фото ЗакС политика СК завершил расследование дела Михаила Абызова

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников.

12 фигурантам дела предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. После этого он и соучастники похитили 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", считают следователи. По данным СК, эти деньги были выведены из России и помещены на счета в банках на территории Кипра а затем конвентированы в доллары США "для придания правомерного вида их владению".

Также СК полагает, что в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшоры, и при этом скрывал сведения о своем имущественном положении. По версии следствия, чтобы получить большую выгоду от продажи пакета своих акций, Абызов передал 78 млн рублей в качестве подкупа бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО", а те сообщили потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании.

Всего следствие считает, что у Абызова было 15 соучастников. Четверо объявлены в международный розыск.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:03 Максим Левченко вновь призвал Беглова открыть фудкорты в ТЦ Петербурга

20:40 Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорды в Петербурге в ближайшее время

20:27 Онлайн-митинг в поддержку Сафронова начался в YouTube

19:57 Резник призвал МИД РФ добиться освобождения Артема Важенкова, задержанного в Минске

19:35 В ЦИК заявили, что не участвуют в принятии решения о судьбе довыборов в ЗакС Петербурга

19:21 ФСБ и СК пришли с обысками к 83-летней матери Александра Шестуна

18:52 СК завершил расследование дела Михаила Абызова

18:18 Замглавы Колпинского района Жукова арестовали до октября по делу о взятке

17:59 Чиновник комитета по тарифам отчитался о 62,5 млн рублей дохода

17:55 ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

17:34 Муниципал: Суд по роспуску местного совета Литейного округа отложили до сентября

17:31 Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя в годовщину его гибели

17:10 Неизвестные избили бывшего координатора избирательной кампании штаба Навального в Петербурге

17:05 13-летняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 млн рублей

16:40 Экс-глава "Метростроя" Александров будет курировать строительство метро в "Стройтрансгазе"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru