ФСБ и СК пришли с обысками к 83-летней матери Александра Шестуна

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета на протяжении восьми часов проводили обыск у 83-летней мамы экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, а затем увезли ее на допрос, сообщила ЗАКС.Ру жена Шестуна Юлия.

По словам Юлии Шестун, силовики вскрыли отмычкой входную дверь дома матери Шестуна, напугав женщину: ей пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшая на вызов бригада врачей сделала ей укол и, как следует из протокола обыска, выписала справку о том, что женщина может участвовать в следственных действиях. При этом скорую, которую вызвали родственники, следователь Сергей Писарев отказался пустить.

Обыск длился на протяжении восьми часов, с 9 утра до 17 часов, затем мать Шестуна увезли на допрос в местный отдел ФСБ, где допрашивали до 22:00, рассказала Юлия Шестун. Семья политика предположила, что мероприятия могли касаться дела предпринимателей Бориса Криводубского и Сергея Самсонова, которое было возбуждено два года назад. Адвокат и семья Шестуна убеждены, что обыски у 83-летней женщины затеяли, чтобы "заставить волноваться ее родных и сына".

Напомним, ранее семья Шестуна записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросила отпустить отца домой как минимум на время пандемии. С аналогичной просьбой к суду обращались также известные правозащитники, однако судья все прошения отклонил.

С середины 2018 года Шестун проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками. Сам он настаивает на том, что дело полностью сфабриковано.