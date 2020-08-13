18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:57

Резник призвал МИД РФ добиться освобождения Артема Важенкова, задержанного в Минске

фото ЗакС политика Резник призвал МИД РФ добиться освобождения Артема Важенкова, задержанного в Минске

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник записал видеообращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения активиста "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного в Беларуси.

"Уважаемый Сергей Викторович, нет времени на переписку. Речь идет не только о здоровье, не только о свободе, но и о жизни Артема Важенкова, гражданина Российской Федерации", - подчеркнул Резник. Он призвал Лаврова "сделать все зависящее", чтобы добиться освобождения Важенкова.

Тем временем у отделения посольства Беларуси в Петербурге снова собираются горожане, чтобы выразить свою солидарность с белорусами, несколько человек встали в пикеты с призывами освободить Важенкова, сообщил в Twitter муниципальный депутат Сергей Кузин.

"Открытая Россия" сообщала, что в течение долгого времени на связь не выходили их находящиеся в Беларуси активисты Игорь Рогов и Артём Важенков. На телефон последнего отвечал неизвестный мужчина, представлявшийся "другом". Позже агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Рогов был отпущен и вернулся в Россию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:55 "Яблоко" потребовало наказать причастных к подавлению протестов в Беларуси

14:25 Мэр белорусского Жодино вышел к протестующим и пообещал убрать ОМОН с улиц

13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

12:22 NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

10:30 "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:03 Максим Левченко вновь призвал Беглова открыть фудкорты в ТЦ Петербурга

20:40 Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорды в Петербурге в ближайшее время

20:27 Онлайн-митинг в поддержку Сафронова начался в YouTube

19:57 Резник призвал МИД РФ добиться освобождения Артема Важенкова, задержанного в Минске

19:35 В ЦИК заявили, что не участвуют в принятии решения о судьбе довыборов в ЗакС Петербурга

19:21 ФСБ и СК пришли с обысками к 83-летней матери Александра Шестуна

18:52 СК завершил расследование дела Михаила Абызова

18:18 Замглавы Колпинского района Жукова арестовали до октября по делу о взятке

17:59 Чиновник комитета по тарифам отчитался о 62,5 млн рублей дохода

17:55 ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

17:34 Муниципал: Суд по роспуску местного совета Литейного округа отложили до сентября

17:31 Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя в годовщину его гибели

17:10 Неизвестные избили бывшего координатора избирательной кампании штаба Навального в Петербурге

17:05 13-летняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 млн рублей

16:40 Экс-глава "Метростроя" Александров будет курировать строительство метро в "Стройтрансгазе"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru