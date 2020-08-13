Резник призвал МИД РФ добиться освобождения Артема Важенкова, задержанного в Минске

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник записал видеообращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения активиста "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного в Беларуси.

"Уважаемый Сергей Викторович, нет времени на переписку. Речь идет не только о здоровье, не только о свободе, но и о жизни Артема Важенкова, гражданина Российской Федерации", - подчеркнул Резник. Он призвал Лаврова "сделать все зависящее", чтобы добиться освобождения Важенкова.

Тем временем у отделения посольства Беларуси в Петербурге снова собираются горожане, чтобы выразить свою солидарность с белорусами, несколько человек встали в пикеты с призывами освободить Важенкова, сообщил в Twitter муниципальный депутат Сергей Кузин.

"Открытая Россия" сообщала, что в течение долгого времени на связь не выходили их находящиеся в Беларуси активисты Игорь Рогов и Артём Важенков. На телефон последнего отвечал неизвестный мужчина, представлявшийся "другом". Позже агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Рогов был отпущен и вернулся в Россию.

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