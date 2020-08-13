Онлайн-митинг в поддержку Сафронова начался в YouTube

Вечером в четверг на YouTube-канале "Новой газеты" начался онлайн-митинг в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене (статья 275 УК РФ).

Первым выступил один из адвокатов обвиняемого, руководитель проекта "Команда 29" Иван Павлов. Он призвал коллег журналиста чаще говорить о деле Сафронова. В качестве примера положительного действия огласки он напомнил о деле "домохозяйки из Вязьмы" Светланы Давыдовой.

Также на митинге выступил военный корреспондент Григорий Пасько, который отбыл срок по обвинению в госизмене в начале 2000-х.

Среди других спикеров ожидаются журналисты Леонид Парфенов, Иван Голунов, Олег Кашин, Светлана Прокопьева, член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин, политики Дмитрий Гудков, Николай Рыбаков и другие.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. По версии следствия, c 2012 года его завербовала чешская разведка, а в 2017 году он собрал и передал для ее представителя секретную информацию. Защита Сафронова полагает, что давление на бывшего журналиста связано с его профессиональной деятельностью.