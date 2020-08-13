Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорды в Петербурге в ближайшее время

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в разговоре с "Фонтанкой.ру" сообщил, что кинотеатры и фудкорты едва ли откроются в ближайшие недели.

По словам Елина, пока коронавирус в Петербурге распространяется достаточно быстро, и улучшения нет. "Скоро первое сентября — приедут дети из разных регионов, вернутся родители из отпусков и приедут студенты в общежития из разных мест. Что с заболеваниями получим, не очень понимаем", - пояснил чиновник.

По мнению Елина, фудкорты – это "массовые скопления, там особо негде руки мыть, и не очень понятно, как обрабатываются посуда и поверхности". Он отметил, что против их открытия выступают обычные рестораны.

"Та часть бизнеса, которая вне фудкортов, говорит: "Мы терпели, мы пошли на затраты, а вы берете и у нас уводите клиентов", - сказал Елин.

Действующая редакция постановления № 121 о введении в Петербурге ограничительных мер из-за пандемии коронавируса пока действует до 16 августа. Смольный работает над новой корректировкой документа.

Ранее предприниматель Максим Левченко подал иск к Смольному, требуя открыть фудкорты в торговых центрах. Заседание суда назначено на сентября. Перед этим обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом открыть торговые центры. После этого ТК начали работать с некоторыми ограничениями.

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