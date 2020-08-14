"Либо жертва, либо обслуга": Журналистский "митинг" в поддержку Сафронова

Вечером 13 августа состоялся онлайн-митинг в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в госизмене (ст. 275 УК). Среди участников акции были Леонид Парфенов, Олег Кашин, Дмитрий Гудков и другие.

Двухчасовой онлайн-митинг, организованный журналистами, прошел на YouTube-странице "Новой Газеты". Как и другие подобные виртуальные акции, которые в пандемию коронавируса в качестве эксперимента использовали как альтернативу митингам обычным, он прошел в формате небольших выступлений включавшихся по видеосвязи гостей: сотрудников СМИ, блогеров, юристов, политиков.

Дело Ивана Сафронова, известного по своим публикациями в "Коммерсанте" и "Ведомостях" и совсем недолго перед арестом успевшего поработать советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, коллеги журналиста связывают с его профессиональной деятельностью. ФСБ, проводившая оперативно-розыскные мероприятия, это отрицает.

По словам адвоката Сафронова, руководителя проекта "Команда 29" Ивана Павлова, его подзащитного обвиняют "в передаче военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку спецслужбам Чехии, которые действовали под руководством США". Якобы преступление было совершено в 2017 году, а завербован журналист был в 2012-м. Все эти годы Сафронов работал в "Коммерсанте", сначала корреспондентом отдела политики, затем специальным корреспондентом. Сам он вину не признает.

- Никогда не бывает, чтобы журналиста преследовали не за профессиональную деятельность. Кому он нужен, господи? - заявил известный журналист и режиссер-документалист Леонид Парфенов, выступивший на онлайн-митинге одним из первых. - Это же не богач. Всё влияние, всё, что есть ценное и что за душой у журналиста - это его профессиональная деятельность. Не из-за чего другого он никому не интересен.

Сафронова арестовали 7 июля. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Его уголовное дело засекречено и о нем известно крайне мало, что характерно для дел по этой статье.

Одно из главных требований общественной кампании - приоткрыть подробности уголовного преследования, продемонстрировать доказательную базу. "Новая газета" создала онлайн-петицию под заголовком "Рассекретить дело Ивана Сафронова". За месяц под ней подписалось около 88 тысяч человек. В петиции, в частности, говорится, что ФСБ должна предоставить общественности доказательную часть оперативных материалов, не касающихся собственно гостайны: видео встречи с предполагаемым куратором иностранной спецслужбы или записи их разговоров. Авторы обращения проводят параллель с делом другого журналиста, корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Его от надуманного обвинения по "наркотической" статье 228 УК спасло общественное возмущение. Голунов тоже выступил на онлайн-митинге в поддержку Сафронов, и тоже призвал добиваться открытости:

- С одной стороны его обвиняют в государственной измене. Это грифованные дела, по которым разглашение информации невозможно. И мы добиваемся открытого судебного разбирательства, открытого следствия, но понимаем, что с этим сложно. Тем не менее, этого нужно добиваться, этого нужно требовать, каким бы невероятным это не казалось… Скажите хотя бы тот объем, который можно сказать. Убедите общественность, что это не беспочвенные обвинения.

О необходимости открыть дело говорил и адвокат Сафронова Иван Павлов:

- Юридические процедуры у нас в России пока не прижились. И в обычных-то делах, которые слушаются в открытом режиме такие процедуры не работают, а в закрытых процессах все совсем плохо. Для того, чтобы повысить наши шансы, что эти процедуры заработают, нужна огласка, нужна некоторая открытость, нужен резонанс.

Политический журналист и бывший коллега Сафронова по "Коммерсанту" Олег Кашин, которого в 2010 году неизвестные избили железным прутом рядом с его домом, отметил, что за 10 лет к инструментам атак на сотрудников прессы добавилось "право".

- Закон используется для сведения счетов, для выяснения каких-то отношений, - заявил Кашин. - Очевидно, что нынешнего доверия не хватает для того, чтобы общество не относилось к этим делам как буквально к расправе. Пока оно выглядит как расправа, как месть за публикации в газетах.

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которой в начале июля суд назначил штраф в 500 тысяч рублей, расценив ее публикацию как оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК), во время виртуального митинга назвала современных журналистов "либо жертвой, либо обслугой".

- Если сначала жертвами в первую очередь становились ярые критики режима, те, кто пишет о политике, те, кто пишет расследования, то теперь фактически мы движемся к тому, что любой журналист, который свободно высказывается, говорит то, что думает, о том, что видит вокруг себя, может стать жертвой режима. Если мы хотим увидеть будущее, то нам достаточно посмотреть на Беларусь: все подряд журналисты оказываются врагами режима, врагами власти, врагами государства, приватизированного конкретной группой лиц, - заметила Прокопьева.

Эту тему через некоторое время продолжили сначала лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, а затем экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Оба они высказались за изменения не статьи о госизмене, а всей системы и призвали журналистов обратить на это внимание.

- Дело Сафронова - это никакая не ошибка, это система, - считает Гудков. - Исправлять ошибки поздно, надо менять саму систему политическую. Тот поворот, когда можно было с помощью законов влиять на ситуацию, мы уже проехали. Сейчас это просто бесполезно, потому что любые законы уже не работают. Вот пример. Одиночные пикеты у нас разрешены по закону? Разрешены. А что было с журналистами, которые выходили на эти пикеты? Штрафы. [Корреспондент "Новой газеты" Илья] Азар даже 15 суток получил. Дальше, дело Константина Котова. Конституционный суд черным по белому пишет: выпускай Котова. Потому что не было никакого причинения вреда. Но его не выпустили же.

В конце митинга было анонсировано следующее мероприятие в рамках кампании в поддержку Сафронова - книжный аукцион. Он пройдет в Москве 18 августа, на проспекте Сахарова.

Сергей Еремеев