Координатора "Открытой России" Важенкова повторно допросили в ИВС Минска

Координатора "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного на одной из минских акций протеста, накануне, 13 августа, повторно допросили в ИВС, где он находится. На этот раз к нему пустили адвоката, уведомил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров у себя в Facebook.

"Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 293. Это участие в массовых беспорядках, а не организация, от 3 до 8 лет", - уточнил Пивоваров. Важенков, по его словам, вину в инкриминируемом правонарушении категорически не признает, поскольку приехал в Белоруссию наблюдать за выборами.

Агентство "БелТА" 11 августа опубликовало видео с "задержанными провокаторами", которых белорусский СК заподозрил в участии в массовых беспорядках. Среди задержанных были Важенков и Игорь Рогов, тоже координатор ОР. Последнего уже депортировали в Россию.

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