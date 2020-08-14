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13:10

В Хабаровске задержали освещавшую протесты журналистку Sota.Vision

фото ЗакС политика В Хабаровске задержали освещавшую протесты журналистку Sota.Vision

Хабаровские правоохранители доставили в отдел полиции журналистку Sota.Vision Екатерину Ищенко, уже не первый день освещающую местные протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, поведал "МБХ медиа" редактор издания Алексей Обухов.

"Сегодня внезапно к ней приходят на работу, потому что эфиры она ведет по вечерам, когда начинается движуха. К ней приходит полиция, ее забирают в участок и предъявляют обвинение по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (Участие в несогласованной акции, повлекшее создание помех движению транспорта). Статья арестная", - уточнил Обухов, добавив, что у Ищенко изъяли телефон и увезли до суда в ОВД.

Обвинение касается митинга 26 июля, во ходе которого девушка вела прямой эфир.

Хабаровчане выходят на улицы ежедневно, начиная с 11 июля - тогда под арест отправили экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах 15-летней давности.

Акцию, прошедшую 8 августа, посетили почти 3 тысячи человек.

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