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13:41

Фигурант дела Фургала пожаловался на избиения в СИЗО

фото ЗакС политика Фигурант дела Фургала пожаловался на избиения в СИЗО

Участник уголовного разбирательства в рамках дела экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов, пребывающий, как и бывший управленец, в СИЗО, пожаловался побывавшей у него столичной ОНК на избиения, уведомила ТАСС член комиссии Ева Меркачева.

По словам арестанта, избили его 12 августа - причем, не сотрудники изолятора, а конвоиры.

"Это очень странно, я в такое не особо верю. Если везти к следователю избитого человека, увидят адвокаты. Я также не знаю, мог ли он нанести сам себе травмы", - пояснила Меркачева. 

При этом во ФСИН известили, что Карепов прибыл в СИЗО 13 августа уже побитым. В ведомстве попросили изучить обстоятельства произошедшего прокуратуру.

Карепов является одним из четырех фигурантов дела об убийствах амурских бизнесменов, которые Фургал, по версии следствия, организовал в 2004-2005 годах.

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