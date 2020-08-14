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14:10

В сквере у "Проспекта Ветеранов" приступили к установке памятника Виктору Цою

фото ЗакС политика В сквере у "Проспекта Ветеранов" приступили к установке памятника Виктору Цою

В сквере на улице Танкиста Хрустицкого недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов" рабочие приступили к установке памятника лидеру группы "Кино" Виктору Цою, делится "Петербургский дневник".

Скульптуру привезли к зеленой зоне, готовится постамент под её установку.

Родители музыканта просили установить памятник Цою Валентину Матвиенко во времена ее губернаторства. Власти и ранее собирались увековечить память Цоя на улице Танкиста Хрустицкого, но жители Кировского района выступали против, опасаясь, что это станет местом встречи асоциальных элементов. 

В ночь на 15 августа в годовщину гибели Цоя под его музыку разведут Дворцовый мост.


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