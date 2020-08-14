ЦИК Белоруссии озвучил финальные итоги выборов президента: Лукашенко - 80,1%, Тихановская - 10,1%

Белорусский Центризбирком отчитался об итогах президентского голосования: согласно подсчетам, действующий глава Александр Лукашенко набрал 80,1% (4 661 075 человек), его оппонентка Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека), делится TUT.by.

Процентное соотношение других кандидатов выглядит следующим образом: за Андрея Дмитриева проголосовали 1,2% (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).

Шестой день подряд белорусы выходят на улицы, выражая недовольство прошедшими в стране выборами президента, на которых ещё по предварительным подсчетам победа досталась Лукашенко. Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну и сейчас находится в Латвии. Сегодня она в третий раз обратилась к согражданам, призвав белорусских мэров поддержать протесты.

По-прежнему тысячи людей находятся в переполненных СИЗО. Силовики жестоко разгоняют демонстрации и избивают протестующих.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.