Экс-вице-губернатор Петербурга Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз"

Бывший петербургский вице-губернатор Владимир Лавленцев получил долю в АО "Стройтрансгаз", являющемся крупным подрядчиком по строительству объектов инфраструктуры, информирует "Интерфакс".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", днём ранее в собственность экс-чиновника перешли 19,99% ООО "ОСХ", ранее принадлежавшие "Газпромбанку". Данная структура является холдинговой компанией "Стройтрансгаза", которой принадлежат 88,7% АО "СТГ". Подконтрольное предпринимателю Геннадию Тимченко ООО "Волга Груп" владеет оставшимися 80,01% бумаг ОСХ.

"У компании серьезный потенциал развития в основных направлениях бизнеса в связи с перспективами реализации в России масштабных инфраструктурных проектов", - рассказал о приобретении Лавленцев в беседе с "Интерфаксом".

В 2013-2014 годах Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора Северной столицы и курировал сферу городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики.

В 2015 году получил пост главного федерального инспектора по Москве аппарата полномочного представителя президента России.

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