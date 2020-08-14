Спецкора "Коммерсанта" оштрафовали на 10 тысяч рублей за футболку в поддержку Сафронова

Люблинский суд Москвы оштрафовал спецкорреспондента "Коммерсанта" Ольгу Алленову за то, что она была в футболке в поддержку бывшего коллеги, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова у стен СИЗО "Лефортово", передает "Коммерсантъ".

Алленовой вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). Ее задержали на сходе у СИЗО 13 июля: она была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и больше никаких действий не предпринимала. Полицейский при задержании заявил Алленовой, что эта футболка "является основанием для участия в несогласованной акции".

13 июля к СИЗО "Лефортово" пришли около 100 человек, чтобы поддержать арестованного по обвинению в госизмене Сафронова. Полиция задерживала как тех, кто выходил в одиночных пикет, так и тех, на ком были надеты футболки с надписями в поддержку журналиста. Всего были задержаны более 15 сотрудников СМИ.