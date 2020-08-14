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16:19

На площади Ленина в Петербурге пикетировали в поддержку Лукашенко

фото ЗакС политика На площади Ленина в Петербурге пикетировали в поддержку Лукашенко

Вечером 13 августа лево-патриотические силы, в том числе участники КПРФ и "Левого фронта" организовали на площади Ленина в Петербурге серию одиночных пикетов. Судя по фотографиям на странице регионального отделения "Левого фронта" ВКонтакте, одним из лозунгов был "Нет попытке государственного переворота в братской Белоруссии".

Руководитель горкома КПРФ Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что на этом месте должен был состояться митинг партии на тему актуальных социально-экономических вопросов, но его не согласовал Смольный. По ее словам, вместо митинга было решено возложить цветы к памятнику Ленина, после чего отдельные активисты остались стоять в одиночных пикетах. 

Координатор петербургского отделения "Левого фронта" Сергей Лазарев рассказал ЗАКС.Ру, что не участвовал в этой акции и не знаком с человеком, державшим плакат в поддержку действующей белорусской власти. Коммунист отметил, что сам он режим Лукашенко не поддерживает.

Добавим, что на странице "Левого фронта" ВКонтакте за последние дни появлялись материалы как об "устроителях белорусского майдана", так и о белорусских рабочих, которые бастуют на своих предприятиях, предъявив политические требования властям.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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