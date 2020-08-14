Начальник отдела Госстройнадзора арестован по делу о взятке

Октябрьский суд Петербурга 13 августа арестовал начальника отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Виталия Пономарева и отправили под домашний арест главу сектора санитарно-эпидемиологического надзора Светлану Соловьеву по обвинению в взятке, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обоих обвиняют в нарушении ч.5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере). По версии следствия, Пономарев и Соловьева договорились с представителем ООО "Теорема-Терминал", которое занималось строительством многофункционального комплекса на проспекте Обуховской обороны. За взятку они должны были скрывать уже выявленные нарушения и не замечать новых. 3 августа, полагает следствие, Пономарев получил взятку в 500 тысяч рублей.

Сроки меры пресечений обоих чиновников – до 10 октября.