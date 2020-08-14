Сообщавшего о нарушениях в ходе плебисцита члена УИК обвинили в оскорблении председателя своей комиссии

Прокуратура Кировского района Петербурга 14 августа возбудила административное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии № 589 Олега Черкаса, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

Ведомство полагает, что 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, Черкас мог оскорблять председателя своей УИК Ангелину Лучинец, что попадает под часть 1 статьи 5.61 КоАП (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). В постановлении прокуратуры перечислены фразы, которые член комиссии якобы говорил в адрес председателя. Самая цензурная из них - "тупая баба".

Доказательствами по делу приобщены заявление Лучинец и объяснительные всех членов УИК. Черкас с постановлением не согласился и пояснил, что никого из членов комиссии не оскорблял. По его словам, напротив, Лучинец в основной день плебисцита вела себя оскорбительно и агрессивно.

"В течение всего дня голосования комиссия не давала Олегу знакомиться ни с какими документами, а председательница УИК Ангелина Лучинец била его линейкой, свертком плакатов, оскорбляла, обвиняла, что он болен коронавирусом, хватала за куртку и даже схватила за нос. Видео этого мы представили в прокуратуру", - написала в своем Telegram-канале защитница Черкаса Варвара Михайлова.

Черкас был одним из героев фильма "Наблюдателей Петербурга" о нарушениях, зафиксированных в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Он, в частности, рассказал, что в УИК ему отказали в ознакомлении с бюллетенями, со списками избирателей, данными о предварительно проголосовавших и другими документами.