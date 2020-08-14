Приговоренные к колонии фигуранты дела "Нового величия" обжаловали приговоры

Фигуранты дела "Нового величия" Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Максим Рощин обжаловали свои приговоры, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Адвокаты фигурантов – Ильнур Шарапов и Леонид Соловьев – просят суд отменить приговор и оправдать их подзащитных.

Костыленков, Рощин и Крюков приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Первому назначили 7 лет колонии, второму – 6,5, третьему – 6 лет.

Четырех других фигурантов дела - Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого, Павла Ребровского, судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант Сергей Гаврилов уехал из России.

По делу "Нового величия" десятерых жителей Москвы обвинили в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.