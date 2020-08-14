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17:53

Сайт MR7 остался заблокированным спустя три дня после удаления не понравившейся РКН публикации

фото ЗакС политика Сайт MR7 остался заблокированным спустя три дня после удаления не понравившейся РКН публикации

Роскомнадзор не снял блокировку сайта петербургского издания MR7 ("Мой район") даже через трое суток после того, как редакция удалила материал, к которому у службы возникли претензии.

Согласно федеральному закону "Об информации", РКН исключает заблокированную страницу из "Единого реестра" в течение трех дней после того, как запрещенная информация была удалена, а владелец сайта попросил о разблокировке.

По словам главного редактора MR7 Сергея Ковальченко, такое обращение было отправлено в Роскомнадзор во вторник, 11 августа, в 17-40, вскоре после того как не понравившаяся службе публикация была удалена. Речь идет о новости за 2013 год, в которой говорилось об инциденте с падением мужчины в метро. Несмотря на блокировку, редакция продолжает работать. 

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник обратились в РКН с просьбой восстановить доступ к сайту MR7. Они, в частности, отметили, что ни редакция издания, ни учредитель СМИ ООО "Кросс-Медиа" предупреждений об угрозе блокировки от РКН не получали.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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