Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

Среди членом правительства больше всех в 2019 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина.

Мантуров задекларировал доход в 586,2 млн рублей. Это почти на 143 млн больше, чем министр заработал в 2018 году: тогда его доход составил 443,3 млн рублей. В собственности Мантурова – квартира, два гостевых дома, четыре машиноместа. Жена Мантурова задекларировала доход в 9,1 млн рублей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заработал в 2019 году, согласно декларации, 432,3 млн рублей. Прошлый лидер по доходам, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, на этот раз заработал 180 млн рублей (в 2018-м – 538 млн).

Менее всех в правительстве заработал глава Минспорта Олег Матыцин: он задекларировал доход в 934,7 тысяч рублей. Чуть больше заработал министр просвещения Сергей Кравцов, бывший глава Рособрнадзора – 2,6 млн.

Премьер-министр Михаил Мишустин, который в минувшем году был главой ФНС, заработал 18,2 млн рублей.