Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал единоросс Дивинский

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский по итогам 2019 года стал самым состоятельным депутатом, представляющим в Госдуме Петербург, следует из сведений о доходах, опубликованных 14 августа на сайте нижней палаты парламента.

Доход депутата фракции "Единая Россия" составил 29 млн рублей. Это примерно на 12 млн больше суммы, задекларированной Дивинским годом раньше (17,9 млн рублей).

По итогам 2018 года самым состоятельным из петербургских депутатов стал другой единоросс Сергей Боярский. Он отчитался о заработанных 18,6 млн рублей. В этот раз Боярский задекларировал больший доход - 19,4 млн рублей - но все равно остался на втором месте.

Отметим, что годовой доход увеличили все восемь представителей Петербурга в думской фракции "Единой России".

В число самых богатых парламентариев страны вошел бывший петербургский бизнесмен и член думской фракции ЛДПР Борис Пайкин. Его доход превысил 132,8 млн рублей. В Госдуму он избран от Брянской области.

Фото: er.ru

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.