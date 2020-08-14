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20:28

32 задержанных в Беларуси "вагнеровца" вернулись в Россию

фото ЗакС политика 32 задержанных в Беларуси "вагнеровца" вернулись в Россию

Задержанные в Беларуси россияне, которых считают бойцами ЧВК "Вагнер", вернулись в Россию, передает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру.

По словам представителя ведомства, "вагнеровцев" отпустили после ходатайства генпрокурора Игоря Краснова от 5 августа. 33-й россиянин имеет параллельно белорусское гражданство и остался в Беларуси.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что компетентные органы "продолжат разбираться с ситуацией". При этом источник агентства рассказал, что "уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит", и вернувшиеся разъезжаются по домам. Однако им придется провести две недели на самоизоляции в свете эпидемии коронавируса.

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно 29 июля. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК Вагнера. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил ранее, что эти россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия. Лукашенко назвал подобные заявления "враньем" и заявил, что задержанные дали показания о том, что их специально направили в Беларусь.

Ранее сообщалось, что Украина намерена добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных в Беларуси россиян. Их подозревают в участии в конфликте на Донбассе.

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