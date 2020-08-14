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14 августа, 20:58

У посольства Беларуси в Петербурге вновь требуют освободить активиста "Открытки" Важенкова

фото ЗакС политика У посольства Беларуси в Петербурге вновь требуют освободить активиста "Открытки" Важенкова

Активисты вышли к отделению посольства Беларуси в Петербурге с пикетами с требованиями освободить задержанного в Беларуси активиста "Открытой России" Артема Важенкова.

В частности, в пикете стоят исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин. О задержаниях пока не сообщается.

Важенков поехал в Беларусь вместе с Игорем Роговым, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, долгое время "Открытая Россия" не могла с ними связаться, и в один из дней на телефон Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков. Рогова отпустили, он уже вернулся в Россию. Важенков остается в ИВС, 13 августа его повторно допросили.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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