Что приобрели и сколько заработали петербургские депутаты Госдумы за год

Государственная дума 14 августа опубликовала сведения за 2019 год о доходах своих депутатов, в том числе и петербургских. У представителей города на Неве все в порядке: почти все они свой капитал увеличили, хотя большинство - не сильно.

Самым состоятельным петербургским парламентарием стал единоросс Игорь Дивинский. До владимирского однопартийца Григория Аникеева, задекларировавшего 2,3 млрд рублей, конечно, далеко. Но и 29 млн рублей дохода - тоже неплохо. Тем более, что год назад бывший вице-губернатор Петербурга Дивиниский отчитывался только о 17,9 млн рублей.

Он и раньше становился самым богатым петербургским депутатом Госдумы, но в прошлом году уступил это неофициальное звание другому представителю "Единой России" Сергею Боярскому. Боярский за последний год увеличил доход всего на 800 тысяч рублей - с 18,6 до 19,4 млн - и сохранить лидерство в этом рейтинге не смог.

Зато на третьем месте остался непотопляемый член КПРФ, депутат и режиссер Владимир Бортко. По итогу 2019 года он отчитался о доходе в 7,9 млн рублей. Бортко стал единственным петербургским депутатом-одномандатником, у которого этот показатель уменьшился - за 2018 год режиссер задекларировал аж 16,8 млн рублей. Тогда он объяснил это заработками по своей второй профессии: успешно продал сценарий и получил прибыль от съемок фильмов. Понятно, почему в 2019-м денег стало меньше - большую часть года несостоявшемуся кандидату в губернаторы Петербурга Бортко было не до кино.

Остальные его земляки-депутаты свои доходы увеличили. В том числе единороссы: Владимир Катенев задекларировал 7,7 млн рублей (за 2018 год было 5,7 млн), Юрий Петров - 5,5 млн (было 5,4 млн), Виталий Милонов - 5,4 млн (было 4,7 млн), Сергей Вострецов - 5,2 млн (было 4,6 млн), Михаил Романов - 5,1 млн (было 4,6 млн), а Евгений Марченко - 4,8 млн (было 4,4 млн).

Выросли доходы и у обоих представителей "Справедливой России" от города на Неве. У Елены Драпеко с 6,6 до 7,1 млн, а у Олега Нилова с 4,7 до 5,4 млн рублей. У Олега Лаврова из ЛДПР и Сергея Пантелеева из КПРФ годовые доходы составили по 5,6 млн рублей. Для каждого из них это на 600 тысяч больше, чем в 2018-м. Лавров - один из немногих депутатов Госдумы, у которого не задекларирована вообще никакая собственность: нет ни недвижимости, ни автомобиля. В пользовании у депутата находится только квартира его жены площадью 83 кв. м.

А вот у некоторых его коллег собственности прибавилась. Например, Виталий Милонов приобрел в 2019 году Mercedes-Benz GL 350. Стоимость нового такого автомобиля у дилеров в прошлом году начиналась от 4,8 млн рублей. Это уже третья машина единоросса. Также ему принадлежат две Lada Vesta.

Сергей Вострецов за год обзавелся моторным судном STEL-R 440. Стоимость новой такой лодки в интернет-магазинах начинается от 100 тысяч рублей. Также депутат впервые задекларировал дом площадью 149,4 кв. м и оформил в собственность участок площадью 1200 кв. м, который раньше был у него в пользовании. Это уже второй дом и третий участок единоросса. Также ему принадлежат три квартиры, одна из которых находится в Болгарии.

"Потерь" имущества в петербургской части парламентского корпуса почти не было. Лишь у Владимира Катенева в собственности больше не числится двух частей жилого дома площадью 60,3 кв. м каждая.

Можно порадоваться и за депутатов, которые в Госдуме представляют другие регионы, но все же связаны с Петербургом. С их финансами тоже все в порядке. Например, уроженец Ленинграда, бывший партнер компании Fort Group и член ЛДПР Борис Пайкин, представляющий в парламенте Брянскую область, задекларировал доход в 132,8 млн рублей. Годом раньше он отчитывался о 27,7 млн рублей. Правда, и собственности у "жириновца" поубавилось - ему больше не принадлежит коттедж площадью 656,3 кв. м.

Еще один бывший петербургский бизнесмен, в прошлом совладелец строительного холдинга "Лидер Групп", а теперь член КПРФ Александр Некрасов (представляет интересы жителей Ивановской, Ярославской и Костромской областей) сообщил о скромном депутатском доходе в 5,4 млн рублей. Зато его супруга задекларировала 676,8 млн. Это правда меньше, чем в 2018 году, по итогу которого она отчиталась о 704,6 млн.

С 7,1 до 13,2 млн рублей подрос доход у некогда петербургского боксера, а теперь депутата Госдумы от Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей Николая Валуева. А вот коренной петербуржец и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, бессменный номер один в общероссийском партийном списке, заработал меньше. Если год назад он отчитался о доходе в 4,9 млн рублей, то теперь в 4,2 млн. В собственности у Миронова по-прежнему лишь автоприцеп МЗСА 817708.

Сергей Еремеев

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