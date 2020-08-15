Число зараженных коронавирусом россиян снова возросло на 5 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 061 новый случай коронавируса, общее число заболевших возросло до 917 884 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Зарегистрировано 119 летальных исходов за день, всего от коронавируса, по официальным данным, умерли 15 617 человек. Выписаны по выздоровлению за сутки 6 447 заразившихся пациентов.

В Петербурге прибавилось 162 случая заражения, за все время эпидемии заболели 33 846 человек. В статистику добавили 20 новых летальных исходов от болезни, всего известно о 2 245 умерших от коронавируса в городе. В Ленобласти заболели ещё 27 человек, всего заразились 6 345 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 787 человек (+67), в Архангельской – до 9 697 (+67), в Коми – до 6 052 (+41). В Псковской области в статистику попал 4 109 зараженных жителей (+29), в Новгородской – 4 010 (+20), в Калининградской – 3 098 (+20). В Вологодской области заболели всего 2 844 человека (+43), в Карелии – 2 674 (+18), в НАО – 297 (+8).