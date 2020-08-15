18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:30

Роскомнадзор разблокировал сайт MR7

фото ЗакС политика Роскомнадзор разблокировал сайт MR7

Роскомнадзор разблокировал сайт MR7 ("Мой район"), сообщил в Facebook главный редактор издания Сергей Ковальченко.

В реестре РКН указано, что доступ к ранее заблокированной странице не ограничивается. Согласно информации на "Роскомсвободе", решение о разблокировке было принято 14 августа.

MR7 оказался заблокирован 11 августа, формальным поводом стала публикация за 2013 год, в которой говорилось об инциденте с падением мужчины в метро. При этом решение, согласно реестру, было принято еще в апреле, но ни редакция издания, ни ее учредитель ООО "Кросс-медиа" уведомлений от РКН не получали. Сайт оставался заблокирован еще три дня после того, как MR7 удалило вызвавшую претензии публикацию.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник обратились в РКН с просьбой восстановить доступ к сайту MR7. Они, в частности, отметили, что ни редакция издания, ни учредитель СМИ ООО "Кросс-Медиа" предупреждений об угрозе блокировки от РКН не получали.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14 августа, 22:34 Что приобрели и сколько заработали петербургские депутаты Госдумы за год

14 августа, 19:51 Беглов поздравил Ленинградский зоопарк с 155-летним юбилеем

14 августа, 19:25 Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

14 августа, 18:43 Матвиенко заработала за 2019 год 16 млн рублей, самый богатый сенатор - 2,7 млрд рублей

14 августа, 18:18 Путин заработал в 2019 году почти 10 млн рублей

14 августа, 17:57 В тоннеле под Литейным мостом ограничат движение транспорта на два месяца

14 августа, 15:27 РКН отказался прекратить штрафовать СМИ за гиперссылки на сайты с матом

14 августа, 14:53 Экс-вице-губернатор Петербурга Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз"

14 августа, 14:10 В сквере у "Проспекта Ветеранов" приступили к установке памятника Виктору Цою

14 августа, 12:43 Петербуржцы выступают против вырубки части парка Интернационалистов ради расширения Южного шоссе


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:43 Ефремова выписали из больницы после инсульта

14:20 Акция солидарности с белорусами и хабаровчанами началась у Гостиного двора

13:59 "Ни о чем не жалейте": Амосов написал письмо Светлане Тихановской

12:30 Роскомнадзор разблокировал сайт MR7

11:08 Число зараженных коронавирусом россиян снова возросло на 5 тысяч человек

10:26 Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

0:01 Смольный планирует возобновить работу школ в обычном режиме с 1 сентября

14 августа, 22:34 Что приобрели и сколько заработали петербургские депутаты Госдумы за год

14 августа, 20:58 У посольства Беларуси в Петербурге вновь требуют освободить активиста "Открытки" Важенкова

14 августа, 20:52 Богатейший депутат Госдумы задекларировал доход в 2,3 млрд рублей

14 августа, 20:52 Навальный перевел деньги Фонду Солидарности после заявлений Лукашенко о причастности к протестам в Беларуси

14 августа, 20:28 32 задержанных в Беларуси "вагнеровца" вернулись в Россию

14 августа, 20:08 Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал единоросс Дивинский

14 августа, 19:51 Беглов поздравил Ленинградский зоопарк с 155-летним юбилеем

14 августа, 19:25 Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru