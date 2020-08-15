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13:59

"Ни о чем не жалейте": Амосов написал письмо Светлане Тихановской

фото ЗакС политика "Ни о чем не жалейте": Амосов написал письмо Светлане Тихановской

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов написал письмо кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, в котором выразил ей свое восхищение и надежду на скорые перемены в стране.

Амосов напомнил о своих предвыборных историях, в которых он участвовал за последние десять лет. Предыборную кампанию Тихановской он назвал "мощной" и "грандиозной", заявив, что таких митингов, "да еще и с такой интенсивностью" не проводил никто из оппозиционных кандидатов на постсоветском пространстве.

"Ни о чем не жалейте! Ваш вклад в дело политического побуждения белорусов необычайно велик. Вы сделали для этого так много, как никто не ожидал. Ваш муж и ваши дети (когда подрастут) смогут вами гордиться!" - написал в письме Амосов.

Депутат подчеркнул, что не может воспринимать Александра Лукашенко "как законного руководителя" Беларуси. Он выразил надежду на скорые перемены в стране, освобождение политзаключенных и на то, что дружественные связи между Россией и Беларусью будут становиться только крепче.

В разговоре с ЗАКС.Ру представители Амосова сообщили, что письмо передадут Тихановской через генконсульство Литвы. По их словам, соответствующая договоренность уже достигнута.

11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов. Соратники Тихановской рассказывала, что в тот день она провела несколько часов в ЦИК Беларуси без связи наедине с двумя высокопоставленными силовиками. Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина подтвердила, что обращение Тихановской было записано в ее кабинете, передает "Комсомольская правда – Беларусь".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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