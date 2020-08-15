Акция солидарности с белорусами и хабаровчанами началась у Гостиного двора

В центре Петербурга у Гостиного двора 15 августа началась акция "Кормим голубей" в поддержку протестов в Хабаровске и Беларуси.

К началу мероприя собралось порядка 50 человек. Некоторые из них держат плакаты, лозунги никто не скандирует. Полиция несколько раз предупредила в мегафон, что никаких мероприятий на этом месте не согласовано.

Акция "Кормим голубей" проходит в Петербурге третью субботу подряд. Среди её организаторов несколько оппозиционных организаций, в том числе "Открытая Россия" и Либертарианская партия России. На этой недели участники мероприятия впервые поддерживают также защитников горы Куштау в Башкортостане.

Сергей Еремеев