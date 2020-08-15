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14:43

Ефремова выписали из больницы после инсульта

фото ЗакС политика Ефремова выписали из больницы после инсульта

Актера Михаила Ефремова выписали из больницы после инсульта, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

"Он уже дома, его выписали. Сегодня вечером заеду и узнаю, как у него дела", - сказал  Пашаев. 

12 августа стало известно, что медики диагностировали у Ефремова инсульт. Ему стало плохо за день до этого, и его на скорой увезли из зала суда. 

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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14:43 Ефремова выписали из больницы после инсульта

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