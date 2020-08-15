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16:50

Четверо рабочих погибли при обрушении на шахте в Коми

фото ЗакС политика Четверо рабочих погибли при обрушении на шахте в Коми

В Коми на шахте "Воргашорская" погибли четыре человека при обрушении перехода, передает "Интерфакс".

Авария произошла днем 15 августа. В МЧС сообщили, что обрушился переход, соединяющий здание погрузки и сортировки. Тела погибших спасатели извлекли из-под завалов, разбор которых пока продолжается.

Обрушение галереи произошло при демонтаже перекрытия, когда разбирали выведенную из эксплуатации галерею углеподачи. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение требований техники безопасности, заявили в компании "Воркутауголь".

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