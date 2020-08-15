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18:36

Акция "Кормим голубей" в Петербурге обошлась без задержаний

фото ЗакС политика Акция "Кормим голубей" в Петербурге обошлась без задержаний

Состоявшаяся у Гостиного двора 18 августа акция "Кормим голубей" в поддержку протестующих в Хабаровском крае, Беларуси и Башкортостане к 18-30 подходит к концу. У Гостиного двора осталось всего несколько пикетчиков. 

В мероприятии участвовало порядка 300 человек. Ни один из них не был задержан. 

Полиция несколько раз указывал собравшимся на то, что их акция не согласована, но силу применять не стала. Когда участники мероприятия выстроились в цепь вдоль проезжей части Невского проспекта, к Гостиному двору пришли бойцы ОМОН. Они встали на краю тротуара, заставив протестующих отойти назад. Тем не менее, стоявшие в цепи успели проскандировать "Хабаровск", "Жыве Беларусь", "Россия, выходи" и требовали отставки президента.

Акции "Кормим голубей" проходят в крупных городах России последние три субботы. Их название отсылает к протестам в Хабаровском крае в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Их участники, координируясь в соцсетях, приглашали людей "кормить голубей", что означало протестовать, публично выражать свою позицию. 

Сергей Еремеев

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