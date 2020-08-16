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10:40

В РФ выявили менее 5 тысяч случаев заражения COVID-19: плюс 163 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ выявили менее 5 тысяч случаев заражения COVID-19: плюс 163 - в Петербурге

Оперативный штаб обновил информацию о количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: так, за минувшие сутки заболевание было выявлено в 4969 человек, соответственно, общее количество россиян, подхвативших COVID-19, с начала пандемии достигло отметки 922 853.

Официально подтверждено 68 летальных исходов. За весь период с начала эпидемии болезнь унесла жизни 15 685 граждан.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 688, Петербурге - 163, Московской области - 154, Свердловской области - 150, Ставропольском крае - 129.

Победили болезнь ещё 3 557 человек, всего выздоровели 732 968 заразившихся.

В Северной столице за сутки от COVID-19 скончались ещё 10 пациентов (всего - 2255), а излечились 53 (всего - 24 555). Общее количество заболевших достигло отметки 34 009.

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