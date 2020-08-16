Отпущенный из минского ИВС активист "Открытки" Важенков вернулся в Россию

Активист "Открытой России" Артём Важенков минувшим вечером был отпущен из ИВС Минска, поскольку по местным законам истёк срок его содержания под стражей, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Антон Гашинский. На данный момент общественник прибыл на родину.

Как уточнил Гашинский, согласно белорусскому законодательству, задержанному в течение 72 часов должно быть предъявлено обвинение, однако этого не произошло. Несмотря на этого, подозрения с Важенкова не сняты, ему вручили обязательство о явке на допрос. Никаких ограничений на передвижение как внутри страны, так и за её пределами, не установлено.

Важенков поехал в Беларусь вместе с соратником по движению Игорем Роговым, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, а позднее в один из дней по телефону Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков. Рогова отпустили ранее, он уже вернулся в Россию.

Вину общественники не признают.